У США 92-річна жінка пробігла марафон

Гарієт Томпсон пробігла 42-кілометрову дистанцію у Сан-Дієго в південній Каліфорнії 31 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Томпсон має 92 роки і 65 днів.

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Раніше найстарішою жінкою, що фінішувала на марафоні була Ґледіс «Гладіатор» Беррілл зі США, якій було 92 роки і 19 днів, коли вона пробігла 42 кілометри на забігу в Гонолулу 2010 року.