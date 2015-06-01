У США 92-річна жінка пробігла марафон
21:58, 01 червня 2015Світ
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У США 92-річна бабуся стала найстарішою жінкою, яка змогла пробігти марафон.
Томпсон пробігла 42 кілометри / Ryan Bethke, running.competitor.com
Гарієт Томпсон пробігла 42-кілометрову дистанцію у Сан-Дієго в південній Каліфорнії 31 травня, повідомляє Радіо Свобода.
Томпсон має 92 роки і 65 днів.
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Раніше найстарішою жінкою, що фінішувала на марафоні була Ґледіс «Гладіатор» Беррілл зі США, якій було 92 роки і 19 днів, коли вона пробігла 42 кілометри на забігу в Гонолулу 2010 року.
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