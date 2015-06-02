Der Spiegel: космічні роз'яснення Москви

У посланця Кремля генерал-лейтенанта Андрія Картаполова, який озвучив позицію РФ з приводу збитого цивільного літака над Донбасом, не було доказів причетності України до його падіння. Але у нього були фотографії з супутника, які повинні були переконати світ у правильності московського варіанту - пасажирський літак міг бути збитий також ППО України, повідомляється в статті на сайті німецького видання Der Spiegel. Одна з фотографій показує важкі хмари і лише невеликий фрагмент землі.

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Однак, за даними слідчої групи Bellingcat, знімки були сфабриковані. На фотографіях неправильна дата, і вони «були змінені за допомогою програми Adobe Photoshop CS5».

Російські документи з приводу катастрофи літака, як правило, є підробками. Стратегія: у вирі спекуляцій повинно зникнути все, що могло б довести провину озброюваних Росією сепаратистів чи навіть російських армійських службовців.

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