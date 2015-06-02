Росія припускає, що ситуація з "Містралями" вирішиться протягом літа

Про це сказав журналістам помічник президента РФ з військово-технічного співробітництва Володимир Кожин, повідомляє РИА Новости.

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"Я думаю, що протягом літа, до осені ситуація (з "Мистралями") вже має вирішитися", - сказав Кожин журналістам.

"Ви знаєте, вона не від нас залежить, я не можу назвати вам число. Це ж не від нас залежить. Завтра президент Франції прийме рішення, і все вирішиться, це від них залежить. Ми хотіли б, щоб це вирішилося б вчора", - сказав Кожин.

Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль"загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.