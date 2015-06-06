Ердоган заявив, що збудував новий президентський палац за $615 мільйонів через тарганів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пояснив, що новий президентський палац Ак-Сарай в Анкарі був побудований через наявність у старому тарганів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

За словами Ердогана, вбиральні у старому палаці, який він займав ще на посаді прем'єра, буквально кишіли тарганами. «Хіба така резиденція личить прем'єр-міністру Туреччини? — риторично запитав Ердоган журналіста телеканалу ATV, якому він давав інтерв'ю. — Не можна економити на витратах, коли на кону стоїть імідж країни».

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Будівництво палацу Ак Сарай почалося в 2011 році в якості канцелярії прем'єр-міністра Туреччини. Перемігши на президентських виборах у серпні 2014-го, Тайіп Ердоган оголосив, що будівля буде використовуватися як резиденція президента.

За даними турецького Мінфіну, палац у 1150 кімнат обійшовся бюджету в 615 мільйонів доларів. Опозиція піддала проект жорсткій критиці як із причини невиправданих витрат, так і тому, що будівля зведена на території історичного комплексу.