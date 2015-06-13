Після нічного погрому росіяни пікетували консульство України в Ростові-на-Дону

Перед генконсульством України в Ростові-на-Дону пройшов стихійний мітинг. В акції взяли участь близько 50 осіб, передає ТАСС.

За словами одного з її учасників, цивільного активіста Андрія Баєва, цей пікет проходив в якості заходів у відповідь на дії офіційного Києва, який дискредитує Росію в очах світового співтовариства.

Ніяких гасел учасники акції проголошувати не збиралися. У них в руках були приблизно 30 російських триколоров. Близько 20 хвилин вони постояли перед воротами генконсульства, потім кілька разів викрикнули: "Росія", і розійшлися.

"За підсумками заходу буде складена резолюція проти дискредитації Росії Києвом в очах світового співтовариства", - сказав Баєв.

Між тим, територія, прилегла до генконсульства України, залишається неприбраною після подій минулої ночі, коли невідомі закидали генконсульство йодом, цеглою, помідорами і зеленкою. На тротуарі валяються уламки скла, упаковки від продуктів і овочі.

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Як повідомляв УНІАН, у Ростові-на-Дону «організована група невідомих» влаштувала погром Генерального консульства України в РФ.

За словами українського консула Олександра Ковтуна, «сьогодні вночі, близько 00.50, кілька десятків людей влаштували погром нашого консульства – розбито 17 вікон, зірвана табличка консульства. У диппредставництво кидали цеглини, яйця, помідори і сміття, будівлю облили зеленкою».

Як сказав консул, судячи з пошкоджень будівлі, грабіжники використовували біти та палиці. Ковтун наголосив, що напала на консульство організована група людей в масках, причому вони прибули з центральної частини міста, де знаходяться управління ФСБ РФ і поліції. Ковтун зазначив, що відразу після нападу до консульства прибули російські журналісти.