Російський солдат визнав вину у справі про вбивство родини у Вірменії

Про це повідомляє прес-служба слідчого комітету Вірменії, передає 112 ua. "Слідчий комітет Вірменії пред'явив Валерію Пермякову звинувачення за п. 1 ч. 2 ст. 104 ("умисне вбивство двох і більше осіб"). Російський солдат визнав свою провину за пред'явленим звинуваченням", - повідомили в прес-службі.

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Зазначається, що попереднє слідство у справі про масове вбивство повністю здійснює слідчий комітет Вірменії, слідчі і судово-процесуальні заходи в рамках даної кримінальної справи також проводяться вірменськими слідчими.

Нагадаємо, в ніч на 12 січня в Гюмрі, де перебуває 102-а російська військова база, була розстріляна сім'я з шести осіб. П'ятеро членів сім'ї загинули на місці, шестимісячний хлопчик був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням, пізніше він також помер.