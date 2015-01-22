Російський солдат визнав вину у справі про вбивство родини у Вірменії
Російський солдат Валерій Пермяков, обвинувачений у вбивстві сім'ї з шести осіб у вірменському місті Гюмрі, визнав вину за пред'явленим вірменською стороною обвинуваченням.
Про це повідомляє прес-служба слідчого комітету Вірменії, передає 112 ua. "Слідчий комітет Вірменії пред'явив Валерію Пермякову звинувачення за п. 1 ч. 2 ст. 104 ("умисне вбивство двох і більше осіб"). Російський солдат визнав свою провину за пред'явленим звинуваченням", - повідомили в прес-службі.
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Зазначається, що попереднє слідство у справі про масове вбивство повністю здійснює слідчий комітет Вірменії, слідчі і судово-процесуальні заходи в рамках даної кримінальної справи також проводяться вірменськими слідчими.
Нагадаємо, в ніч на 12 січня в Гюмрі, де перебуває 102-а російська військова база, була розстріляна сім'я з шести осіб. П'ятеро членів сім'ї загинули на місці, шестимісячний хлопчик був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням, пізніше він також помер.