У Росії засудили активістів, які повісили німецький прапор на будівлі ФСБ

Як повідомляє Радіо Свобода, суд визнав Михайла Фельдмана, Олега Саввіна і Дмитра Фонарьова винними в хуліганстві і засудив їх одного року і двох місяців позбавлення волі. Однак з урахуванням часу, проведеного активістами в СІЗО, вони були звільнені в залі суду.

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На засіданні в середу засуджені визнали, що повісили німецький прапор на будівлі ФСБ, проте не погодилися з мотивом, яким їхній вчинок пояснило слідство. За версією російських правоохоронців, активісти вчинили хуліганство за попередньою змовою з мотивів політичної ненависті і ворожнечі та з мотивів ненависті щодо певної соціальної групи.

Фельдман, Саввін і Фонарьов вивісили німецький прапор над однією з будівель управління ФСБ в Калінінграді в березні 2014 року. Таким чином вони висловили своє ставлення до анексії Криму та втручання Росії в конфлікт на Донбасі. З квітня минулого року активісти перебували в СІЗО.

Нинішня Калінінградська область Росії – це колишня частина території Німеччини Східна Пруссія, яку анексував СРСР за результатами врегулювання в Європі після Другої світової війни.