НАТО і Росія вступили у нову "гонку озброєнь" - міністр оборони Британії
Велика Британія та її партнери по НАТО вступили в нову гонку озброєнь проти Росії, як у часи "холодної війни".
Про це сказав британський міністр оборони Майкл Феллон, повідомляє Європейська Правда з посиланням на The Times.
За словами Феллона, військові навчання НАТО в Польщі біля самих кордонів Росії надсилають Москві сигнал, що Альянс не можна залякати російським "брязканням зброєю".
Читайте такожГенерал НАТО: Альянсу слід продемонструвати здатність до стримування агресіїФеллон зробив заяву після того, як стало відомо, що кілька російських бойових кораблів підійшли "дуже близько" до чотирьох кораблів НАТО, які беруть участь у маневрах в Балтійському морі.
Серед них був і флагман Королівського флоту Великої Британії.
Як повідомляв УНІАН раніше, голова МЗС Нідерландів Берт Кундерс наголосив, що країна надзвичайно стурбована заявами про зміцнення ядерного арсеналу РФ і тому беруть активну участь у військових навчаннях. За його словами, Масштабні військові навчання НАТО Baltops-2015, які проходять у ці дні в Польщі, пов'язані з ситуацією в України і є попередженням президенту Росії Володимиру Путіну.