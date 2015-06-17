НАТО і Росія вступили у нову "гонку озброєнь" - міністр оборони Британії

Про це сказав британський міністр оборони Майкл Феллон, повідомляє Європейська Правда з посиланням на The Times.

За словами Феллона, військові навчання НАТО в Польщі біля самих кордонів Росії надсилають Москві сигнал, що Альянс не можна залякати російським "брязканням зброєю".

Читайте такожГенерал НАТО: Альянсу слід продемонструвати здатність до стримування агресіїФеллон зробив заяву після того, як стало відомо, що кілька російських бойових кораблів підійшли "дуже близько" до чотирьох кораблів НАТО, які беруть участь у маневрах в Балтійському морі.

Серед них був і флагман Королівського флоту Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова МЗС Нідерландів Берт Кундерс наголосив, що країна надзвичайно стурбована заявами про зміцнення ядерного арсеналу РФ і тому беруть активну участь у військових навчаннях. За його словами, Масштабні військові навчання НАТО Baltops-2015, які проходять у ці дні в Польщі, пов'язані з ситуацією в України і є попередженням президенту Росії Володимиру Путіну.