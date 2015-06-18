Пінгвін з Тбіліського зоопарку, який доплив до кордону з Азербайджаном, безслідно зник

Про це повідомили в адміністрації Тбіліського зоопарку, передає Грузія Online.

Напередодні пінгвін, який втік, був помічений в річці біля Червоного мосту (грузинсько-азербайджанський кордон). На місце оперативно виїхала група фахівців, яка планувала привезти його в Тбілісі.

"Наші співробітники вирушили на місце і оглянули всю територію. Але, на жаль, пінгвіна не вдалося знайти", — сказано в повідомленні адміністрації зоопарку.

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Африканських пінгвінів грузинському зоопарку подарувала адміністрація зоопарку Living Coasts, який розташований в місті Торкі (Великобританія), в липні 2014 року. Пінгвінаріум в Тбіліському зоопарку був облаштований великим басейном і піщаним пляжем, на території були побудовані маленькі печери і глиняні гнізда.

В результаті повені, що обрушився на Тбілісі в ніч на 14 червня, загинули близько 300 тварин з 600, які перебували в міському зоопарку. У грузинській столиці тривають пошуки тигра, гієни, які втекли зі звіринцю під час повені.