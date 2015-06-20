Держдеп США: зараз не час вести бізнес з РФ у звичайному режимі

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі, передають РИА Новости.

"Бізнес з Росією не можна вести "як зазвичай" до тих пір, поки вона порушує міжнародне право", — заявив Кірбі, коментуючи чутки про домовленості РФ і Саудівської Аравії про постачання озброєнь.

Журналісти нагадали, що таку позицію раніше США висловлювали щодо ситуації з планами Франції з постачання вертольотоносця "Містраль" російської армії, і поцікавилися, чи поширюється вона на купівлю товарів у Росії. "Бізнес — це рух у двох напрямках", — відповів Кірбі.

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Представники ЗМІ, в свою чергу, поцікавилися, чи означає це, що тепер людям треба припинити купувати будь-які товари у Росії — "горілку, ікру і так далі".

"Ми не закликаємо бізнесменів зупинити (співпрацю з РФ). Є речі, з якими ми продовжуємо співпрацювати з РФ — питання безпеки, наприклад. Я не кажу про всіх, але бізнес з Росією не повинен вестися, як зазвичай", — сказав представник Держдепартаменту.

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Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки покладають на Росію пряму відповідальність за агресивні дії спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Ці дії неприйнятні і суперечать Мінськими угодами.