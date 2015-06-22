ЄС починає військово-морську операцію у Середземному морі

Євросоюз почав військово-морську операцію проти перевізників нелегальних мігрантів та контрабандистів у Середземному морі під назвою "EUNAVFOR Med".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Місія полягає у виявленні, захопленні та утилізації суден та інших засобів, що використовуються перевізниками мігрантів або контрабандистами", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі операції відбуватиметься спостереження й оцінка мережі контрабанди та торгівлі людьми у південно-центральному Середземномор'ї.

Другий етап операції передбачає пошук і, за необхідності, захоплення підозрілих суден. Третій етап дозволить утилізацію суден та пов'язаних з ними засобів, бажано до їхнього використання, і затримання торговців і контрабандистів.

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"Рада буде оцінювати, коли вийти за рамки цього першого кроку, з урахуванням мандата ООН і згоди відповідних прибережних держав, а наступні етапи будуть проводитися відповідно", - зазначається у повідомленні.

Штаб операції EUNAVFOR Med знаходитиметься в Римі. Командувачем призначений контр-адмірал Енріко Кредентіно. Загальні витрати на операцію оцінюються в 11,82 млн євро. Початковий мандат місії розрахований на 12 місяців.