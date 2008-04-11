Як забезпечити рівні права німецької мови в Євросоюзі?

50 депутатів Європарламенту та представники 18-ти європейських регіонів просять посилити увагу до використання німецької мови в європейських інституціях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна петиція була передана сьогодні комісару ЄС з питань мультилінгвізму Леонарду ОРБАНУ.

В петиції, переданій комісару делегацією на чолі з міністром з європейських справ Гессена Ролкером ХОФФОМ, депутатом Європарламенту Міхаелєм ГАЛЕРОМ та міністром освіти німецькомовної комуни Бельгії Олівером ПААСХОМ, вимагається забезпечити рівне ставлення до німецької, як до робочої мови, забезпечити публікацію всіх документів та роботу всіх веб-сайтів німецькою, забезпечити право громадян звертатися до інституцій німецькою.

У свою чергу комісар привітав ініціативу сприяти розвитку німецької мови, однак зазначив, що німецька залишається привілейованою мовою разом з англійською та французькою, як робоча мова Єврокомісії. Крім того, громадяни ЄС вже мають право звертатися до європейських інституцій німецькою, як і всіма іншими 22-ма мовами, що мають статус офіційних мов ЄС.

Комісар також зазначив, що Єврокомісія продовжує діалог з Німеччиною та іншими країнами-членами щодо того, як покращити переклад та гарантувати довгострокову стабільність поточного лінгвістичного режиму в рамках бюджетних призначень.