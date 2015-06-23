У Середземному морі знову врятували понад 700 мігрантів з Африки та Близького Сходу
09:37, 23 червня 2015Світ
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У південній частині Середземного моря норвезьке судно Siem Pilot врятувало понад 700 мігрантів з трьох човнів.
REUTERS
Врятовані біженці відправлені на південне узбережжя Італії, повідомляє Reuters. Їх національність поки не уточнюється, проте відомо, що це мігранти з країн Північної Африки і Близького Сходу.
Після серії аварій, у результаті яких у Середземному морі в квітні 2015 року потонули понад 1200 нелегальних мігрантів, влада Євросоюзу прийняла рішення про розгортання морських патрулів, які повинні припиняти потік біженців і боротися з контрабандистами.
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План передбачає посилення програми морських патрулів у Середземному морі "Тритон і Посейдон", які будуть відстежувати кораблі з нелегалами.
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