У Середземному морі знову врятували понад 700 мігрантів з Африки та Близького Сходу

Врятовані біженці відправлені на південне узбережжя Італії, повідомляє Reuters. Їх національність поки не уточнюється, проте відомо, що це мігранти з країн Північної Африки і Близького Сходу.

Після серії аварій, у результаті яких у Середземному морі в квітні 2015 року потонули понад 1200 нелегальних мігрантів, влада Євросоюзу прийняла рішення про розгортання морських патрулів, які повинні припиняти потік біженців і боротися з контрабандистами.

Читайте такожЗа 15 років Європа витратила понад 11 мільярдів євро на депортацію мігрантів - ЗМІ

План передбачає посилення програми морських патрулів у Середземному морі "Тритон і Посейдон", які будуть відстежувати кораблі з нелегалами.