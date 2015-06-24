Автор "пам'ятки по Криму" назвав Путіна некомпетентним і побачив симптоми параної в його заявах

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Багато хто сьогодні просить прокоментувати заяву громадянина Путіна В. В., який заміщує посаду Президента РФ, зроблену на засіданні так званої "Громадської палати" про те, що ТЗПС обслуговує інтереси іноземних держав в контексті спічу про іноземних агентів. Позиція ТЗПС: 1. Пан Путін В. В. некомпетентний давати оцінку діяльності громадських об'єднань; 2. Пан Путін В. В. погано інформований, так як ТЗПС не має офіційного статусу " іноземного агента і не отримує закордонного фінансування; 3. Подібного роду заяви самого пана Путіна В. В. і його колег у зв'язку з публікацією Пам'ятки для споживачів при відвідуванні окупованих територій часом схожі на симптоми параної», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, «Роскомнагляд» заблокував у понеділок, 22 червня, сайт російської громадської організації, яка радила російським туристам просити дозволу властей України, щоб відвідати окупований Крим.

На думку «Роскомнагляду», оприлюднена організацією пам'ятка для туристів містить «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».