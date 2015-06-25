Переговори між Грецією та її кредиторами завершилися безрезультатно

Про це йдеться в заяві, поширеній у Брюсселі за підсумками чергової зустрічі міністрів країн єврозони, пише ТАСС.

"Угоди все ще немає", - наголошується в документі.

У підсумковій заяві йдеться, що протягом засідання в середу "Єврогрупа була поінформована про хід переговорів між інститутами і грецькою владою".

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"Робота буде продовжена, і Єврогрупа збереться знову в четвер, 25 червня, о 13:00 (14:00 за Києвом), щоб підготуватися до Європейської Ради", - пояснюється в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція відкинула зустрічні пропозиції міжнародних кредиторів за рішенням її боргової кризи. Зокрема, джерело підтвердило, що Греція не погодилася на збільшення ПДВ і скорочення державних витрат.