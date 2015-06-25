Кремль ще раз відзначить перемогу союзників над нацистами – цього разу в Пекіні

Про це повідомляє Новий час з посиланням на Reuters.

"Росія та інші вже ясно сказали, що вони направлять своїх представників для участі в параді", - підтвердив речник міністра оборони Китаю Ян Юхун.

Крім російської армії, в китайському параді візьмуть участь військові Монголії.

Видання зазначає, що очікувана присутність на параді президента Росії Володимира Путіна може скоротити і без того скромний список запрошених на святкування західних політиків.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Путін заявив про те, що його не засмутила відсутність лідерів західних країн на військовому параді до Дня Перемоги в Москві.