У Міноборони РФ назвали армію "генератором розвитку" суспільства

Армія є прогресивним інститутом в російському суспільстві і генератором його розвитку, вважає заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков.

"Армія - це один з прогресивних інститутів суспільства, це генератор його розвитку. Справа не в тому, що ми в ній служимо, а в тому, що Збройні сили є не тільки основою для розвитку економіки та науки, але й інших найважливіших сфер розвитку нашого суспільства. Так було, є і має бути в будь-якій нормальній державі", - заявив заступник глави військового відомства в ході "круглого столу" на форумі "Армія-2015", передає ТАСС.

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За його словами, російська армія також допомагає консолідації російського суспільства.

"Можна по-різному ставитися до ролі армії в суспільстві. Можна говорити про ступінь мілітаризованості, про відсоток ВВП, який йде на утримання Збройних сил. Але треба завжди пам'ятати ще й про те, що армія - це серйозний соціальний ліфт для найбільш активної молодої частини нашого суспільства. Сьогодні в російських Збройних силах є всі можливості, щоб не тільки зробити успішну військову кар'єру, але й отримати хорошу освіту і високий соціальний статус", - підкреслив заступник міністра.