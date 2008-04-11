Пірати звільнили екіпаж французької яхти, у складі якого була громадянка України

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про звільнення екіпажу французької яхти „Le Ponant”, у складі якого була громадянка України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, згідно з інформацією, отриманою Посольством України у Французькій Республіці від МЗС Франції, сьогодні вранці, без застосування військової сили звільнено громадянку України та решту членів екіпажу яхти „Le Ponant”, захопленої піратами 4 квітня ц.р.

Звільнений екіпаж переправлено на борт французького військового корабля.

За оцінкою Консульства України в Марселі, звільнення заручників стало результатом успішних переговорів, проведених з піратами компанією „СМА CGM”, власником згаданого судна.

Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР повідомив, що ближчим часом буде забезпечене повернення колишніх заручників до Франції.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України у Франції, Ефіопії, Кенії, консульстві України в Марселі та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня поблизу Сомалі пірати захопили французьку яхту класу люкс “Ponant”. На її борту перебували близько 30 осіб екіпажа, серед яких громадянка України.

МЗС України повідомляв, що пірати не висували ніяких вимог терористичного характеру, їхній напад має виключно фінансові інтереси.