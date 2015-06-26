МОЗ Тунісу назвало громадянство загиблих під час теракту, повідомило про 28 жертв

За даними відомства, серед жертв нападу — туристи з Великобританії, Німеччини та Бельгії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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У міністерстві підтвердили загибель 28 осіб (раніше повідомлялося про 30 загиблих). Близько 40 людей отримали поранення. Серед постраждалих є українка, повідомили в МЗС країни.

За даними туніської поліції, жертвами атаки стали троє французів, п'ятеро німців і четверо британців, зазначає агентство Sputnik. Телеканал Sky News, у свою чергу, повідомив про загибель ірландки.

Стало відомо, що напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий затриманий.