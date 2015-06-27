У МЗС Росії звинуватили США у замовчуванні "порушень прав людини" на Донбасі з боку "неонацистських угруповань"

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, коментуючи оприлюднену 25 червня щорічну доповідь Держдепу США про ситуацію з правами людини в світі, пише ТАСС.

"У наявності цинічне замовчування масштабних грубих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права з боку українських силовиків і неонацистських збройних угруповань на Донбасі", - підкреслив представник російського зовнішньополітичного відомства.

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На думку російського дипломата, нинішній стан справ у гуманітарно-праволюдській сфері в Україні є наслідком "антиконституційного перевороту в Києві в лютому 2014 року", який ініціювали і організовували США.

Як повідомляв УНІАН раніше, Державний департамент США в звіті про права людини в країнах світу зазначив, що головні події, пов'язані з порушенням прав людини в Україні в 2014 році пов'язані з опозиційними протестами в Києві, окупацією Криму Росією і конфліктом на сході України.