Далай-лама виступив зі сцени британського музичного фестивалю

Далай-лама в неділю, 28 червня, побував на музичному фестивалі в Ґластонбері. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Духовний лідер Тибету звернувся зі сцени до гостей музичного шоу. Він говорив про важливість любові, терпимості й прощення у врегулюванні конфліктів, зокрема таких, як у Сирії та Іраку.

Далай-лама зізнався, що на фестивалі став свідком почуттів радості серед слухачів різного віку. «Це свято людей, це те, як має бути, а не як заходи політиків», — сказав він.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, він також розповів, що якщо б не був далай-ламою, хотів би водити трактор.

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Тибетський лідер 6 липня святкує 80-річчя. Глядачі фестивалю заспівали в честь нього Happy Birthday To You.

Далай-лама розповів, що китайські буддисти хотіли б познайомитися з тибетськими традиціями. Він додав, що Тибет зі свого боку «хотів би справжньої автономії», і повідомив, що у вересні збирається повторно приїхати до Великобританії. Візит відбудеться за кілька днів до офіційного відвідування острова президентом Китаю Сі Цзіньпінем.

Пекін засуджує держави, в яких Далай-ламі дають трибуну для відкритих висловлювань. Пекін вважає виступи духовного лідера розкольницькими.

Фестиваль Ґластонбері отримав назву за сусіднім англійським містечком. Фестиваль проводиться вже 45 років — з 1970 року. На музичному форумі змагаються у виконавському мистецтві будь-які бажаючі, а також відомі співаки та музичні колективи.

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Ґластонбері вважається однією з головних подій музичного року в Британії. Фестиваль славиться насамперед своїми рок-концертами. В рамках форуму проходять виступи танцювальних, фольклорних, театральних і циркових колективів, влаштовуються художні експозиції.