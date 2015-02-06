Китай виступає проти зустрічей Далай-лами з іноземними лідерами

Китай виступає проти того, щоб глави іноземних держав зустрічалися з духовним лідером Тибету Далай-ламою. З такою заявою виступило китайське міністерство закордонних справ, передає BBC.

Заява китайської влади прозвучала через день після молитовного сніданку в Вашингтоні, на якому був присутній президент США Барак Обама та Далай-лама.

Обама тепло вітав лідера тибетських буддистів, але особистої зустрічі між ними не було.

Прес-секретар китайського МЗС Хун Лей на щоденному брифінгу також заявив, що Китай виступає проти втручання інших країн у справи Китаю.

Читайте такожЗМІ: Папа Франциск відмовився від зустрічі з Далай-ламою

Влада Китаю звинувачує Далай-ламу в сепаратизмі та критично ставиться до будь-якої зустрічі духовного лідера з політиками або релігійними діячами.

Пекін стверджує, що Далай-лама виступає за незалежність Тибету, який Китай вважає своєю територією. Далай-лама говорить, що не наполягає на незалежності та готовий погодитися на автономію Тибету у складі Китаю, за умови, що ця автономія буде справжньою.

Тибет було приєднано до Китаю в результаті швидкоплинного військового конфлікту в 1950 році. Протягом кількох років регіоном продовжувала керувати традиційна буддійська влада.