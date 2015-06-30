Ініціативна група припинила безстроковий мітинг на площі Свободи в Єревані - ЗМІ
01:22, 30 червня 2015Світ
790 0
Ініціативна група припинила оголошений вчора безстроковий мітинг на площі Свободи.
REUTERS
Про це повідомляє NEWS.am.
Зокрема, член ініціативної групи Максим Маргарян заявив журналістам, що вони залишають площу.
30 червня ініціативна група «Немає грабунку» дасть прес-конференцію й представить подальші дії.
Читайте такожПоліція в Єревані вирішила розібрати барикади протестувальників (фоторепортаж)
Раніше УНІАН повідомляв, що учасники протесту проти підвищення тарифів на електроенергію вирішили не розходитися і не відмовлятися від акцій, незважаючи на обіцянку президента, що підвищення тарифів буде тимчасово компенсовано за рахунок держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter