Ініціативна група припинила безстроковий мітинг на площі Свободи в Єревані - ЗМІ

Про це повідомляє NEWS.am.

Зокрема, член ініціативної групи Максим Маргарян заявив журналістам, що вони залишають площу.

30 червня ініціативна група «Немає грабунку» дасть прес-конференцію й представить подальші дії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що учасники протесту проти підвищення тарифів на електроенергію вирішили не розходитися і не відмовлятися від акцій, незважаючи на обіцянку президента, що підвищення тарифів буде тимчасово компенсовано за рахунок держави.