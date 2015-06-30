Зал реготав над жартом Задорнова про збитий над Донбасом Boeing-777

Під час свого виступу сатирик згадав офіційного представника Державного департаменту США Дженніфер Псакі і приписав їй смішне, на його думку, пояснення трагедії, а також використовував словосполучення "псакині діти".

"Псакі видала точні причини падіння Boeing – малайзійський Boeing, сказала вона, впав, бо був важчий за повітря", - сказав сатирик, при цьому ця репліка викликала сміх у присутніх в залі глядачів.

Примітно, що фраза, приписана Михайлом Задорновим Дженніфер Псакі, дійсно була сказана, але не нею в 2014 році, а в 2010 році одним пермським прокурором Андрієм Делієвим. У 2010 році він так пояснив падіння Міг-31 під час навчань у Пермському краї. "Літак впав через сили тяжіння, оскільки машина важча за повітря", - сказав тоді він.

Між тим, користувачі соцмереж миттєво відреагували шквалом гнівних коментарів на жорстокий жарт Михайла Задорнова про збитий Boeing-777. Користувачі не соромлячись висловлювали своє обурення, і переконані, що подібні жарти щодо загибелі сотень людей неприпустимі і принизливі.