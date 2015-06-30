Призначена дата президентських виборів у Білорусі

Раніше в якості можливої дати чергових президентських виборів Центрвиборчком називав 15 листопада, передає Бі-бі-сі. Ці вибори обійдуться білоруському бюджету приблизно в $12 млн при проведенні одного туру і більш ніж в $17 млн, якщо знадобиться другий тур, повідомили в Центрвиборчкомі країни.

Попередні президентські вибори в Білорусі відбулися 19 грудня 2010 року і, за офіційними даними, безперечно забезпечили Олександру Лукашенко четвертий президентський термін.

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В результаті розгону акцій проти фальсифікацій виборів і подальших арештів кримінального переслідування зазнали близько 40 громадських активістів, а також деякі опозиційні політики і п'ять з десяти суперників ОлександраЛукашенка в боротьбі за президентське крісло.

Колишній кандидат у президенти Микола Статкевич до цього моменту продовжує відбувати тюремний термін.