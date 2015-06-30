Британець планує зібрати 1,5 млрд євро для виплати боргів Греції

Про це повідомляє Ekathimerini.

Співробітник магазину взуття у Великобританії Тому Фіні зібрав понад 30 тисяч євро (33 575 доларів США) за допомогою Інтернет-проекту Crowdfunding з метою допомогти Греції виплатити свій борг та уникнути дефолту.

У перший день для його "Фонду фінансової допомоги Греції" пожертвували гроші більше 2 тисяч чоловік, зібравши 0,002% від загальної суми 1,5 млрд євро, необхідних для погашення заборгованості.

"Вся ця метушня навколо Греції здорово стомлює", - заявив 29-річний творець проекту Тому Фіні.

"Чому б людям самим не вирішити проблему? Євросоюз – це будинок для 503 мільйонів людей, і якщо б кожен з них пожертвував кілька євро, то ситуація з Грецією вирішилася вже найближчим часом. Це ж просто", - стверджує він.

Якщо проект виявиться успішним, то його учасники отримають винагороду за свою щедрість – листівку від прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса, грецький салат з сиром фета або ж путівку на двох до Греції, залежно від розміру зробленої пожертви.

"Я розумію, що багато хто сприйме це як жарт, але Crowdfunding дійсно може допомогти", - заявляє Фіні.