Папа римський помолиться за терористів - Times

Папа римський Бенедикт XVI закликав віруючих молитися за успіх його візиту в США, який повинен стати точкою «духовного оновлення» країни. Як пише газета The Times, понтифік сподівається, що його візит, зустрічі з президентом США Джорджем Бушем і молитва на місці, де раніше знаходилися будівлі Всесвітнього торгового центру, стануть початком відродження американців. Проте наміри папи молитися за спокутування гріхів терористів вже викликали численні пересуди. За словами представників понтифіка, ці дії направлені на відновлення діалогу між релігіями.

Газета.ру