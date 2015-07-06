ЗМІ: в Туреччині учасники акції на підтримку уйгурів побили корейців, переплутавши їх з китайцями

Маніфестація була приурочена до священного для мусульман місяця Рамадан, повідомляє newsru.co.il.

Анкара звинувачує Пекін у переслідуванні мусульман на релігійному ґрунті. Уряд КНР обмежує свободу релігії. Рухи уйгурських сепаратистів визнані в Китаї терористичними угрупованнями. Пекін заявляє, що Анкара, керуючись ідеологією пантюркізму, розпалює міжнаціональну ворожнечу в КНР.

Читайте такожУ Китаї уйгурського вченого засудили до довічного ув'язнення за сепаратизмЗа повідомленнями преси, влади забороняє місцевим мешканцям постити під час Рамадану.

Учасники маніфестації палили китайські прапори і громили китайські ресторани Стамбула. Вони також напали на групу туристів з Далекого Сходу, прийнявши за китайців, однак іноземці виявилися корейцями.

Як пише Бі-бі-сі, МЗС Китаю закликало громадян бути обережними при відвідуванні Туреччини у зв'язку з антикитайськими протестами.