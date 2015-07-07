Словаків, які воюють на Донбасі на боці бойовиків, можуть засудити до 8 років в'язниці

Відповідні зміни до Кримінального кодексу підготувало міністерство юстиції країни, передає "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.sk.

Згідно із проектом змін, словакам, які вирішили взяти активну участь у діяльності збройних угрупувань, що діють на території іншої країни та порушують міжнародне право, загрожує від двох до 8 років позбавлення волі.

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У міністерстві юстиції Словаччини зазначили, що законодавство змінюють для того, щоб сприяти завершенню належного врегулювання збройних конфліктів у світі й запобігати небажаній радикалізації.

"Іноземні бойовики своїми діями збільшити інтенсивність і тривалість збройних конфліктів, в яких вони беруть участь. З іншого боку, вони несуть значний ризик для безпеки держав їхнього походження та транзиту", - йдеться у документі.

Крім того, у поправках до Кримінального кодексу Словаччини розглядається і покарання за пасивну участь у діяльності збройних угрупувань на території інших держав.

Раніше УНІАН повідомляв, що Словаччина готує зміни до законодавства, якими враховувалася б поведінка громадян країни, що беруть участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.