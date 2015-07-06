У Єврокомісії заявили, що референдум у Греції не загрожує стабільності єврозони

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у Брюсселі на прес-конференції.

„Стабільність євро зони під питання не ставиться. 27 червня Єврогрупа наголосила, що влада зони євро готова зробити все необхідне, щоб гарантувати фінансову стабільність зони євро. У нас є все необхідне, щоб впоратися із ситуацією. У нас є банківський союз, щоб гарантувати стабільність фінансового сектора. У нас є стабілізаційний механізм, є 500 млрд євро, щоб допомогти найбільш вразливим економікам. У нас є сильне податкове та економічне регулювання. Європейський центральний банк використає всі інструменти для стабільності і вже заявив, що пильно стежить за ситуацією на фінансовому ринку і можливим потенціальним впливом та готовий використати всі інструменти, які є в його розпорядженні”, - сказав Домбровскіс.

При цьому віце-президент Єврокомісії наголосив, що „місце Греції було і залишається в Європі”. „Щоб вирішити цю складну ситуацію, всі сторони повинні відповідально працювати на благо народу Греції”, - підкреслив він.

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За словами Домбровскіса, Єврокомісія взяла до уваги результат вчорашнього референдуму в Греції. „Ми поважаємо демократичний вибір народу Греції. На жаль, результат „Ні” зробив ширшою прогалину між Грецією та іншими країнами, які входять у зону євро. З цієї кризи немає легкого виходу. Втрачено дуже багато часу та дуже багато можливостей. Комісія готова продовжити свою роботу з Грецією”, - зазначив він.

Разом з тим, віце-президент констатував, що Єврокомісія не може вести переговори без мандата Єврогрупи, засідання якої заплановане на вівторок, 7 липня.

Домбровскіс наголосив, що в цій кризі Європа була „на боці народу Греції”. „Європейські платники податків надавали фінансову допомогу. З 2010 року Греції було виділено 184 млрд євро, щоб вона змогла провести необхідні реформи, але вони проводилися із запізненням чи були втілені тільки частково, що призвело до продовження рецесії та необхідності проведення ще більш складних реформ”, - повідомив він

За словами Домбровскіса, нинішній уряд Греції не виробив надійної стратегії, щоб вийти із кризи, відновити фінансову стабільність та повернути економічний ріст. „Зараз уряду Греції необхідно провести необхідні реформи”, - наголосив віце-президент Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 61,31% греків висловилися на референдумі 5 липня проти умов угоди з кредиторами щодо грецької заборгованості. У голосуванні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців. Всього на 19,2 тис. дільниць проголосували 6,2 млн осіб.

Жителі Греції в ході референдуму вирішували, прийняти уряду чи відхилити проект угоди, наданий Єврокомісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом на засіданні Єврогрупи (ради міністрів фінансів зони євро) 25 червня. Документ кредиторів складається з двох частин - "Реформи для завершення поточної програми" та "Попередній аналіз стійкості боргу".