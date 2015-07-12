У Єврокомісії сумніваються в досягненні консенсусу по Греції сьогодні

Про це заявив у Брюсселі віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс перед початком засідання Єврогрупи, передає "ЄвроПравда". "Як ви знаєте, переговори були дуже складними, і ми розраховуємо на більший прогрес сьогодні", - зазначив він.

Читайте такожПарламент Греції підтримав пропозиції уряду кредиторам"У той же час, дуже малоймовірним є те, що Єврогрупа сьогодні надасть мандат Єврокомісії почати переговори по новій програмі допомоги". - підкреслив Валдіс Домбровскіс.

За словами віце-президент ЄК, він сподівається, що "Єврогрупа зможе зробити внесок у подальші дискусії лідерів країн єврозони в неділю ввечері.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайний саміт ЄС з Греції, запланований на неділю, був скасований.