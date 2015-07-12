Мерія Москви скоротила число учасників пікету проти російського вторгнення в Україну

Про це сьогодні під час регулярного пікету повідомив один з організаторів акції, представник руху «Солідарність» Денис Юдін. «Ми хотіли, аби у пікеті могли брати участь 25 осіб. Влада вирішила піти на хитрість: не узгоджуючи зі мною як із заявником кількість, вони написали у папері-відповіді, що дозволяють проводити пікет, але за умови скорочення кількості учасників до 15 осіб», - сказав Денис Юдін.

Читайте такожУ Москві проходить акція проти російського вторгнення в Україну (фото)Він зазначив, що організатори «підкоряються», аби не мати непорозумінь з поліцією, бо в РФ передбачені «драконівські штрафи та кримінальне переслідування» за порушення правил проведення мітингів.

За словами Юдіна, такі пікети доволі ефективні в умовах обмеження громадянських свобод. «Ми щотижня збираємо своїх однодумців і агітуємо людей, які нічого не знають про ситуацію в Україні, розмовляємо, роздаємо агітаційні матеріали. Це доволі ефективно, гірше - взагалі нічого не робити», - сказав активіст.

Як повідомив Юдін, учасники пікетів розповідають людям, що війна і репресії можуть торкнутися кожного з них.

Сьогодні пікет проходить біля станції метро "Новокузнецька". Його учасники крім державних прапорів України і РФ тримають плакати з написами: "Нам потрібен мир", "Путін, недобре бути окупантом", "Путін є - розуму не треба", "Свободу Надії Савченко", "Низький уклін героям України", "Народ, який підкоряє інший народ, кує свої власні ланцюги" й інші.

Крім того, учасники пікету тримають доповідь "Путін. Війна" і плакати з антивоєнними цитатами вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Активісти "Солідарності" проводять соціологічне опитування за питаннями: Приєднання Криму принесло користь Росії? В Україні немає російських військовослужбовців? Росії слід вступити в ЄС? Путін повинен залишитися на 4-й термін? та іншими.

На місці проведення акції знаходяться два автобуси ЗМОНу.

Пікет проходить з 14.00 до 15.30 мск.