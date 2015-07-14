Путін пригрозив "порадувати" конкурентів РФ новими військовими розробками

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Молодіжному форумі «Територія смислів на Клязьмі».

«У нас і зараз є (військові розробки - УНІАН). Ми наших партнерів і конкурентів порадуєм нашими розробками в галузі оборони і безпеки. Те, що ми покажемо, а ми не будемо зберігати тут вічно таємницю», - сказав Путін.

За його словами, будь-які відкриття і розробки для потреб оборони рано чи пізно все одно стають надбанням цивільних галузей.

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«Інтернет з цього почався - спецслужби розробили 30 років тому, а потім почали впроваджувати для листування в Штатах, а потім все ширше і ширше. Атомна енергетика як з'явилася - спочатку зробили атомну бомбу, а потім все інше пішло. А в космос як люди полетіли? Над чим працювали - над засобами доставки ядерного заряду, а вже потім всі цивільні програми», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін РФ збирається перевірити обґрунтованість віднесення до закритих статей видатків бюджету витрат силового блоку уряду, і закликає владу визначити оптимальний обсяг видатків на оборону, які в Росії в рази перевищують аналогічні витрати країн ОЕСР і БРІКС.

"Незважаючи на високу міжнародну оцінку відкритості бюджетних процедур в Росії, все ще залишається актуальною проблема високої частки "закритих" витрат федерального бюджету. У цьому зв'язку потрібно проведення інвентаризації складу "закритих" витрат з точки зору обґрунтованості їх віднесення до таких, у першу чергу, серед непрофільних витрат (витрати на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальну підтримку) відомств "силового" блоку ", - вказав російський Мінфін.

Частка закритих видатків бюджету зросла з 13,7 відсотка у 2010 році до 24,7 відсотка у 2015 році.

Держава намагається боротися з рецесією в економіці, яка поглиблюється у зв'язку з санкціями за анексію Криму і падінням цін на нафту, за допомогою фінансової підтримки певних секторів, постійно балансуючи між політичними завданнями та обмеженими бюджетними можливостями.

"Слід визначити оптимальний обсяг видатків на оборону", - вважає Мінфін і наводить дані: частка витрат на оборону в РФ вища, ніж у середньому по країнах ОЕСР і країнах БРІКС - понад 4 відсотків ВВП у порівнянні зі 1-2 відсотками ВВП для обох груп країн.