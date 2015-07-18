У Саудівській Аравії заарештували 431 бойовика ІД
18:20, 18 липня 2015Світ
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Поліція Саудівської Аравії заарештувала 431 підозрюваного у плануванні нападів на мечеті, повідомляє влада країни.
REUTERS
Влада вважає, що затримані є членами екстремістського угруповання "Ісламська держава", саудівське крило якої почало діяти в листопаді минулого року.
Повідомляється, що джихадисти також планували напади на поліцейські ділянки і блок-пости, повідомляє Російська служба ВВС.
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Раніше "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в шиїтській мечеті в селищі Кадих на сході країни в травні цього року. Жертвами нападу стали понад 20 людей, ще понад сто отримали поранення.
Саудівська Аравія разом з союзниками по коаліції, очолюваної США, бере участь в операціях проти "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.
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