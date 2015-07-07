Польща вперше за 20 років спустила на воду новий військовий корабель (фото)

Корабель побудований на верфях у місті Гдиня, повідомляє Європейська правда з посиланням на Wyborcza.pl.

Міністерство оборони Польщі планує ввести "Сілезець" до складу флоту в 2016 році. Поки ж корабель добудовуватимуть на плаву і проводитимуть ходові випробування.

Контракт на будівництво корабля був підписаний майже 15 років тому - 27 листопада 2001 року. Він побудований за ліцензією німецькою фірми. Впродовж 2004-2013 років для німецького військово-морського флоту було побудовано п'ять подібних кораблів типу K130.

Командування польського флоту вирішило замовити корвет після аналізу тенденцій розвитку надводних ударних сил у Балтійському морі. Також брали до уваги висновок з експлуатації торпедних катерів польського проекту 664 і необхідності заміни старіючих ракетних катерів радянського проекту 205.

Читайте такожКораблі НАТО почали навчання Breeze 2015 у Чорному моріСпочатку судно будували як багатоцільовий корвет типу "Гаврон". У лютому 2013 року уряд через скорочення бюджету вирішив перервати програму будівництва корвета.

Після переговорів з ВМФ і суднобудівною промисловістю було вирішено, що судно, корпус якого вже був був готовий, завершать, але в більш дешевій версії - як патрульний корабель.

Корвети, незважаючи на те, що вони менші за розмірами, у багатьох випадках можуть виконувати ті ж завдання, що і великі фрегати чи есмінці, тобто основні класи багатоцільових кораблів країн НАТО.

Польща заплатила німцям за ліцензію у 2001 році трохи менше 61 млн злотих. Ціна одного корабля з усім озброєнням при підписанні договору була оцінена в 1,6 млрд злотих (400 млн євро).

На борту корабля є сучасне артилерійське озброєння здатне знищити наземні і повітряні цілі, проте поки він не має протикорабельних ракет і зенітного озброєння для ураження цілей на великих відстанях.

Судно матиме тільки пускові установки для ракет ППО ближнього радіусу дії "Грім". Не буде воно оснащено також пусковими установками торпед, якими він може вразити підводні човни противника.

Проте закуплена міністерством оборони "Інтегрована система бою" дозволяє в майбутньому доповнити асортимент озброєння корабля без необхідності тривалої і дорогої модернізації.