Віце-канцлер ФРН закликав припинити дебати про вихід Греції з єврозони

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає ТАСС.

"Якщо ми весь час будемо починати спочатку, робити кроки проти Греції, то ми не прийдемо до успіху", - сказав Габріель.

Тому продовжувати дебати про "грексит" (вихід Афін із валютного союзу), за його словами, неправильно.

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"Крім того, вихід Греції коштував би Німеччині набагато дорожче, ніж її порятунок, вважає віце-канцлер.

"Але що ще гірше: ви стали свідками подій, які ми всі, європейці, я думаю, не хотіли б спостерігати", - сказав він.

Нагадаємо, 11 липня парламент Греції підтримав план врегулювання боргової проблеми. Проект економічних реформ містить одразу кілька пунктів, проти яких греки проголосували на референдумі 5 липня.

16 липня парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагали в обмін на новий план порятунку.