Віце-канцлер ФРН закликав припинити дебати про вихід Греції з єврозони
Віце-канцлер, міністр економіки і енергетики ФРН Зігмар Габріель закликав покласти край дискусіям про можливість виходу Греції із зони євро.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає ТАСС.
"Якщо ми весь час будемо починати спочатку, робити кроки проти Греції, то ми не прийдемо до успіху", - сказав Габріель.
Тому продовжувати дебати про "грексит" (вихід Афін із валютного союзу), за його словами, неправильно.
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"Крім того, вихід Греції коштував би Німеччині набагато дорожче, ніж її порятунок, вважає віце-канцлер.
"Але що ще гірше: ви стали свідками подій, які ми всі, європейці, я думаю, не хотіли б спостерігати", - сказав він.
Нагадаємо, 11 липня парламент Греції підтримав план врегулювання боргової проблеми. Проект економічних реформ містить одразу кілька пунктів, проти яких греки проголосували на референдумі 5 липня.
16 липня парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагали в обмін на новий план порятунку.