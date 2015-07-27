Кемерон хоче провести референдум про вихід країни з ЄС у червні 2016 року - ЗМІ

У травні королева Єлизавета пообіцяла дати своїм підданим можливість висловитися з питання членства в ЄС, не назвавши конкретної дати. В якості крайнього терміну проведення голосування називався кінець 2017 року, передає Дождь.

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Канцлер британського казначейства Джордж Осборн намагався відкласти терміни проведення референдуму, але Кемерон вирішив, що ідеальний термін випадає на 2016 рік. На його думку, це допоможе знизити економічні ризики, пов'язані з можливим виходом з Євросоюзу. На вибір також вплинула економічна криза в Греції і спроби не допустити її виходу з ЄС і єврозони.

На думку співрозмовника видання, парламент країни схвалить запропоновану прем'єром дату.