Російські ЗМІ опублікували текст проекту резолюції про створення трибуналу щодо катастрофи Боїнга-777

Про це йдеться у тексті резолюції ООН щодо катастрофи рейсу MH17 на Донбасі, яку оприлюднив "КоммерсантЪ".

Як випливає з документа, юрисдикція трибуналу поширюється на військові злочини, злочини проти безпеки цивільної авіації та злочини, записані в Кримінальному кодексі України.

Також йдеться, що під суд повинні потрапити дієздатні люди, яким на момент вчинення злочину (17 липня минулого року) було більше 18 років. Крім того, "імунітет або особливі процедурні правила, які має та або інша офіційна особа згідно з відповідним національним або міжнародним законодавством, не повинні стати перешкодою для трибуналу".

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У резолюції наголошується, що трибунал повинен складатися з трьох головних органів: палат суддів (одна з них займеться досудовим провадженням, друга — власне судовим процесом, третя — можливими апеляціями), прокурора і канцелярії. Вердикти повинні виносити троє суддів. В апеляційній палаті буде п'ять осіб. Призначатися судді повинні на п'ять років генсеком ООН за поданням країн-членів організації.

Повний текст резолюції ООН можна прочитати тут.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.