Міністр оборони закликає Росію відмовитися від подвійних стандартів

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ закликає РФ відмовитись від подвійних стандартів в контексті співпраці з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні під час презентації англомовного видання «Білої книги» військовим аташе, акредитованим в Україні.

Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що інтенсифікація діалогу України з РФ не повинна заважати співпраці України з НАТО.

«Ми хотіли б, щоб наші російські колеги відійшли від політики подвійних стандартів», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що РФ співпрацює з Альянсом набагато ширше, ніж Україна.

Водночас, міністр оборони підкреслив, що не зважаючи на те, що «деякі росіяни дозволяють ляпати язиками», Україна продовжить обслуговування російських ракет, які вироблені у Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. Фактично, офіційні відносини по лінії НАТО-Росія та НАТО-Україна розпочалися майже одночасно, відповідно, у 1991 і 1992 роках.

У той же час, формальна співпраця між Україною і НАТО розпочалася у лютому 1994 року з підписанням рамкового документу “Партнерство заради миру”. У травні того ж року Україна передала керівництву НАТО свій Презентаційний документ, в якому було визначено політичні цілі участі України в програмі “Партнерство заради миру”, заходи, які планується здійснити для досягнення цих цілей, а також сили і засоби, що виділяються Україною для участі у програмі “Партнерство заради миру”.

Відносини Російської Федерації з Альянсом вийшли на якісно новий рівень з підписанням у 1997 році в Парижі Основоположного акта про взаємні відносини, співробітництво та безпеку між Росією та країнами НАТО.

На сьогодні у штаб-квартирі Альянсу в Місії Російської Федерації при НАТО працюють 64 дипломати, включаючи 18 військовослужбовців, натомість українське представництво в Брюсселі налічує 25 чоловік - 11 дипломатів, 9 військовослужбовців та 5 чоловік технічного персоналу.

У штабі Верховного головнокомандувача збройних сил НАТО з операцій працює група зв’язку збройних сил Росії кількістю до 10 осіб на чолі з генералом, а Збройні Сили України мають у цьому штабі лише одного офіцера зв’язку.

У 2002 році була створена Рада НАТО-Росія, в рамках якої Російська Федерація отримала право на рівних умовах брати участь у розробці окремих рішень Альянсу з питань ядерної безпеки, антитерористичної діяльності, протиракетної оборони, боротьби з розповсюдженням зброї масового ураження, етнічних конфліктів. В рамках Ради НАТО-Росія діють 20 робочих і експертних груп.

Натомість формат відноси Україна-НАТО лежить у площині спільного форуму – Комісії Україна-НАТО. На відміну від Ради НАТО-Росія, Комісія Україна-НАТО не є органом з постійно діючими робочими та експертними групами.