У Кабулі стався третій за день вибух - BBC
У Кабулі стався третій за рахунком вибух за минулу добу: увечері в п'ятницю вибух пролунав неподалік від міжнародного аеропорту в районі Касаба.
Метою нападників, за попередньою інформацією афганської поліції, могли бути військові бази міжнародних сил сприяння безпеці та урядові будівлі, розташовані в цьому районі, передає BBC Україна.
Після вибуху, як повідомляє агентство Reuters, відбулася перестрілка, в повітря підняли військові літаки НАТО.
Раніше вибух прогримів біля поліцейської академії в афганській столиці: жертвами смертника стали щонайменше 20 осіб.
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Також у п'ятницю в Кабулі міністерства оборони вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули 15 людей, ще близько 400 отримали поранення.
Відповідальність за ці два напади взяв на себе екстремістський рух "Талібан".