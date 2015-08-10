У авіакатастрофі загинула продюсер інформаційної служби російського "Першого каналу"

Про це повідомляється у сюжеті російського "Першого каналу".

"По мірі того, як приходили сьогодні новини про катастрофу, стало зрозуміло, що в трагедії загинули в основному всі молоді люди, більшості з них не було й 30. Вісім осіб, яких підняли водолази, вже упізнані. І серед загиблих - співробітниця Першого Каналу, Ліза Хакимова. У жовтні їй мало виповнитися лише 27 років", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням ТАСС, увечері в неділю водолази МНС РФ підняли з дна Істрінського водосховища гідролітак. Раніше вдень на поверхню було піднято вертоліт.

Основною версією катастрофи називається помилка одного з пілотів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Підмосков'ї над Істрінським водосховищем зіткнулися гідроплан Cessna-206 і вертоліт Robinson. В результаті авіакастрофи загинули вісім осіб.

Як зазначають правоохоронці, четверо людей перебували в гідроплані, стільки ж - у вертольоті.