Кількість жертв теракту в провінції Кундуз в Афганістані зросла до 29
04:22, 10 серпня 2015Світ
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Більше 29 осіб загинули і 19 отримали поранення в результаті підриву бомби терористом-смертником на півночі афганської провінції Кундуз.
Метою терористів був голова ополчення Кадір / bbc.com
Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє The New York Times.
Метою терористів був голова ополчення Кадір, який контролює близько 100 осіб. Вибух стався в той момент, коли Кадір зі своїми людьми залишав збори.
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Раніше УНІАН повідомляв, що терорист-смертник підірвав машину в провінції Кундуз на півночі Афганістану, в результаті вибуху загинуло 22 людини.
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