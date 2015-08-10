Кількість жертв теракту в провінції Кундуз в Афганістані зросла до 29

Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє The New York Times.

Метою терористів був голова ополчення Кадір, який контролює близько 100 осіб. Вибух стався в той момент, коли Кадір зі своїми людьми залишав збори.

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Раніше УНІАН повідомляв, що терорист-смертник підірвав машину в провінції Кундуз на півночі Афганістану, в результаті вибуху загинуло 22 людини.