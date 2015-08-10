Затримано другого підозрюваного в нападі на відвідувачів магазину в Швеції

У поліції уточнили, що другого підозрюваного затримали в лікарні, куди він поступив з травмами незабаром після інциденту. Представник поліції не став уточнювати, як саме затриманий отримав ці травми, передає Бі-бі-сі.

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Перший підозрюваний був затриманий по гарячих слідах поряд з місцем злочину. Поліція не повідомляла імена затриманих. Відомо тільки, що вони народилися в 1992 і в 1979 році і, ймовірно, були знайомі.

За попередніми даними поліції, зі своїми жертвами нападники, навпаки, знайомі не були. Мотиви їх вчинку поки не встановлені.

Напад на відвідувачів магазину IKEA у місті Вестерос, розташованому недалеко від Стокгольма, сталася вдень. Невідомі нанесли смертельні ножові поранення чоловікові і жінці у відділі кухонного начиння.

Крім того, повідомлялося, що ножові поранення в результаті інциденту отримав ще один чоловік.