Понад 30 осіб загинуло та 80 поранено внаслідок двох терактів в Іраку

Щонайменше 31 особа загинула та 80 отримали поранення внаслідок двох вибухів, які пролунали в районі міста Баакуба на сході Іраку, повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.

За даними агентства, перший вибух стався на ринку Баакуби — адміністративного центру провінції Діяла. Жертвами цього теракту стали 24 особи, ще 55 отримали поранення. Другий вибух прогримів на сході міста: 7 осіб загинули та 25 отримали поранення.

В Іраку діє терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), яке на сьогодні є однією з головних загроз світовій безпеці. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку та Сирії. Крім того, вони намагаються поширити свій вплив у країнах Північної Африки, зокрема, в Лівії.

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За різними оцінками, контрольована ІД територія становить до 90 тисяч квадратних кілометрів — терористи оголосили про створення так званого "халіфату" з власними законами та органами влади. Дані щодо чисельності екстремістської організації теж варіюються — від 50 до 200 тисяч бойовиків.