ЗМІ: Сім'ї Ротшильд та Аньєллі викуплять The Economist за $620 мільйонів

Видавничий дім Pearson Plc продасть свою 50-процентну частку в The Economist Group представникам сімей Ротшильд і Аньєллі. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на інформовані джерела газети Financial Times, яка до недавнього часу також належала Pearson. Сума угоди становить 400 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 620 мільйонів доларів).

Таким чином, обидва сімейства збільшать частки в The Economist Group. Зараз серу Івлін де Ротшильду і його дружині леді Лінн Форрестер де Ротшильд належить в сумі майже 21 відсотка акцій The Economist, а інвестиційній компанії Exor сім'ї Аньєллі - 4,7 відсотка (італійська родина також володіє виданнями в La Stampa, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo).

За даними видання, Person також вів переговори про продаж з американським видавцем Hearst, але вони, з невідомих причин, перервалися.

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Представники Pearson і Ротшильд відмовилися коментувати інформацію про майбутню угоду. У Exor пояснили, що компанія дійсно планує наростити свою частку в групі.

Продаж журналу продовжує політику британського ВД щодо позбавлення від непрофільних медіаактивів. Компанія планує зосередитися на випуску освітньої літератури. Раніше Pearson оголосив про продаж видавця The Financial Times японської медіакорпорації Nikkei за 844 мільйони фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів).

Видавничий дім Pearson володіє 50 відсотками The Economist Group з 1957 року. Журнал був заснований в 1843 році.