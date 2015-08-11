Українські та російські хакери допомагали фінансовим шахраям у США - ЗМІ
Хакери з України та Росії буцімто брали участь у злочинній схемі інсайдерської торгівлі у США, частину учасників якої сьогодні було затримано американськими правоохоронцями.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Повідомляється, що завдяки викраденим хакерами корпоративним прес-релізам (до часу їх загальної публікації) зловмисники отримували важливу інформацію, яка дозволяла їм ефективно працювати на біржі.
Читайте такожКитайські хакери з 2010 року читали листування американських чиновників
Протягом кількох років, хакери викрали 150 000 прес-релізів включно із інформацією про прибутки компаній, передає Голос Америки.
Хакери крали інформацію з серверів компаній PRNewswire Association LLC, Marketwired, Business Wire та підрозділу компанії Ворена Баффета Berkshire Hathaway Inc.
Інсайдерська торгівля - торгівля акціями, або іншими цінними паперами приватними особами (інсайдерами), які мають доступ до конфіденційної інформації про емітента цих цінних паперів.