Українські та російські хакери допомагали фінансовим шахраям у США - ЗМІ

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що завдяки викраденим хакерами корпоративним прес-релізам (до часу їх загальної публікації) зловмисники отримували важливу інформацію, яка дозволяла їм ефективно працювати на біржі.

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Протягом кількох років, хакери викрали 150 000 прес-релізів включно із інформацією про прибутки компаній, передає Голос Америки.

Хакери крали інформацію з серверів компаній PRNewswire Association LLC, Marketwired, Business Wire та підрозділу компанії Ворена Баффета Berkshire Hathaway Inc.

Інсайдерська торгівля - торгівля акціями, або іншими цінними паперами приватними особами (інсайдерами), які мають доступ до конфіденційної інформації про емітента цих цінних паперів.