В Іспанії через загибель сенегальця відбулися зіткнення мігрантів з поліцією (фото, відео)

Причиною зіткнень стала смерть 50-річного чоловіка, сенегальця за походженням, який помер сьогодні вранці, зістрибнувши з балкона третього поверху, передає "ЄвроПравда" з посиланням на El Pais.

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За інформацією поліції, чоловік тікав від правоохоронців, коли ті проводили спецоперацію по боротьбі з поширенням підробленої продукції.

Відразу після інциденту близько 200 мігрантів почали кидати у поліцейських каміння, а також забарикадували залізничні колії, зупинивши рух поїздів, який не відновлено й досі.

Правоохоронці застосували силу, щоб втихомирити мігрантів. В результаті зіткнення постраждали шестеро африканців і 10 поліцейських, одного з мігрантів затримали.