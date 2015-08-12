Керрі запідозрив РФ і Китай у зломі своєї електронної пошти

Таку думку висловив сам держсекретар, передає Бі-бі-сі. "На жаль, ми живемо у світі, де деякі країни, включаючи Росію, постійно організовують кібератаки, які шкодять американським інтересам і американському уряду. І це питання ми підняли на серйозному рівні в діалозі з Китаєм", - сказав Джон Керрі в інтерв'ю CBS News.

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Участь Росії в кібератаках на американський уряд держсекретар назвав "досить імовірною".

Раніше джерела американських ЗМІ в Пентагоні заявили, що підозрюють російських хакерів у проникненні в систему електронної пошти оборонного відомства.

Один з представників Пентагону назвав російських хакерів "головними підозрюваними", але нагадав, що для остаточного встановлення провини необхідний час, щоб завершити розслідування.

Велика кібератака відбулася 25 липня. Після того як атаку виявили, вся система електронної пошти була відключена.