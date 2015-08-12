Швеція зніме більшу частину звинувачень з засновника WikiLeaks

Звинувачення будуть зняті у зв'язку із закінченням строку давності, передбаченого законодавством Швеції, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Times.

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Нагадаємо, Джуліан Ассанж вже більше трьох років переховується в посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції у Швецію.

Два звинувачення будуть зняті 13 серпня. Це дата, коли було скоєно перше правопорушення, у якому він підозрюється. Ще одне звинувачення буде знято 18 серпня.

Термін за останнім звинуваченням у зґвалтуванні - закінчується в 2020 році.

У липні цього року Джуліан Ассанж попросив притулкуу Франції, опублікувавши лист в пресі, оскільки "його життю загрожує небезпека". Проте Франція відмовила у його проханні.