США завдали перший авіаудар по позиціях ІДІЛ з території Туреччини

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

Мається на увазі, що завдали авіаудар саме пілотовані людиною винищувачі.

Турецькі ВПС в даному авіаудар участі не брали.

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Раніше авіаудари з даної бази по бойовиках "Ісламської держави" наносили безпілотники міжнародної коаліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, американська авіація завдала удару по території Лівії, де, на думку США, переховувався представник "Аль-Каїди".