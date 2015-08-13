США завдали перший авіаудар по позиціях ІДІЛ з території Туреччини
04:50, 13 серпня 2015Світ
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У Пентагоні повідомили, що в середу, 12 серпня ВПС США завдали перший авіаудар по позиціях бойовиків ІДІЛ в Сирії з авіабази Інджирлік на півдні Туреччини.
США завдали перший удар по позиціях бойовиків ІДІЛ в Сирії / Master Sgt. Andy Dunaway / The United States Air Force with the ID 080610-F-BC606-048
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.
Мається на увазі, що завдали авіаудар саме пілотовані людиною винищувачі.
Турецькі ВПС в даному авіаудар участі не брали.
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Раніше авіаудари з даної бази по бойовиках "Ісламської держави" наносили безпілотники міжнародної коаліції.
Як повідомляв УНІАН раніше, американська авіація завдала удару по території Лівії, де, на думку США, переховувався представник "Аль-Каїди".
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